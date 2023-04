Pangolarium – Épisode 1 Théâtre Paris-Villette, 4 mai 2023, Paris.

Pangolarium – Épisode 1 Jeudi 4 mai, 19h00 Théâtre Paris-Villette Sur réservation

Murphy Sheppard est née différente : son corps est couvert d’écailles. Son père, Alistair, généticien, l’élève seul dans un appartement au trente-sixième étage d’une tour. Murphy n’est, de toute son existence, jamais sortie de l’appartement. C’est par écrans interposés qu’elle prend connaissance du monde extérieur. Elle est particulièrement fascinée par une série, « La colonie », qui raconte l’histoire d’une communauté énigmatique en quête de « L’esprit de la ruche ». Le père de Murphy doit régulièrement lui indiquer ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la réalité. Un jour, il disparaît sans laisser de traces.

Pangolarium donne à voir, à travers le personnage de Murphy, la mutation d’une génération, annonciatrice d’une transformation radicale de la société. La pièce, faussement fantastique, émet l’hypothèse d’une micro société libertaire (La colonie) qui prend son inspiration dans les utopies socialistes du XIXème siècle, plus précisément dans les écrits de Charles Fourier et ses phalanstères. L’héroïne de Pangolarium, métaphoriquement mutante, est la figure d’une génération avide de sens, en rupture avec les modèles sociétaux traditionnels.

texte, mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

avec Sarah Brannens, Jean-Charles Delaume, Jade Fortineau, Fabrice Pierre, Célia Rosich

scénographie, création numérique, marionnette Damien Caille-Perret

lumières César Godefroy

musique, régie son Thomas Watteau

costumes Sara Bartesaghi Gallo, Simona Grassano

prothèse Anne Leray

réalisation du décor Les Ateliers Jipanco et Cie

régie générale et plateau Emeric Teste

régie lumière et vidéo Morgane Viroli

plateau Julie Znosko

« La colonie »// réalisation, montage Christophe Battarel / image, étalonnage Cyril Battarel / assistante chef-opérateur Fanny Bégoin / musique, mixage Thomas Watteau / avec la participation à l’image d’Ivan Casian, Jürg Häring, Emel Hollocou, Swann Kébaïli, Amanda Wang, Noé Battarel, Aline Mauranges, Hélène Lapillonne, Alexandre Lapillonne, Catherine Loheac, Françoise Lestienne, Guy Chapus, Monique Duizabo, Olivier Duizabo

production Robert de profil

coproduction Festival d’Automne à Paris, Théâtre Paris-Villette

Robert de profil est conventionné par le ministère de la culture et de la communication – drac Ile-de-France et le conseil départemental du Val de Marne ; action financée par la Région Ile-de-France ; avec le soutien de la Ville de Paris, de la Fondation des Artistes / MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz, du Théâtre de la Tempête à Paris et de La Colonie de Condé-sur-Vesgre

Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « nadaudmagalie.pro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0627573798 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.robertdeprofil.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T19:00:00+02:00 – 2023-05-04T20:15:00+02:00

Nicolas Liautard Magalie Nadaud

Christophe Battarel