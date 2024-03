Théâtre « Parfum d’arnaque » Salle Familiale Fleury-la-Montagne, samedi 16 mars 2024.

Théâtre « Parfum d’arnaque » Salle Familiale Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire

La nouvelle saison théâtrale de Fleury la Montagne se présente sous la forme odorante d’un parfum spécial.

La troupe Fleury Comedy va vous faire tourner la tête.

« Tout commence au bord de la mer … une superbe villa … des occupants et des visiteurs d’origines diverses … Ajoutez à cela un parfum envoûtant, une escroquerie et vous aurez droit à un tourbillon de situations cocasses et rebondissements en tous genres.

Un été inoubliable se prépare … »

Pas de réservation. EUR.

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Salle Familiale Rue de la Marjolaine

Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

