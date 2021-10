Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes, Saint-Paul-lès-Dax Théâtre : “Parfois j’aimerais avoir une famille comme celle de la Petite maison dans la prairie” Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Théâtre : “Parfois j’aimerais avoir une famille comme celle de la Petite maison dans la prairie” Saint-Paul-lès-Dax, 20 octobre 2021, Saint-Paul-lès-Dax. Théâtre : “Parfois j’aimerais avoir une famille comme celle de la Petite maison dans la prairie” 2021-10-20 20:30:00 – 2021-10-20 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax Landes Saint-Paul-lès-Dax 4 5 EUR D’après le roman Casciari « Un pêu de respect, j’suis ta mère”.

Mirta Bertotti, femme au foyer, vit entourée d’un mari au chômage, d’un beau-père drogué et de trois enfants en pleine crise d’adolescence. Elle doit gérer au quotidien une famille complètement loufoque et déjantée.

Pour ne pas devenir folle, Mirta Bertotti décide de créer son blog, afin de partager sa vie de dingue avec des milliers d’internautes… Mirta Bertotti, femme au foyer, vit entourée d’un mari au chômage, d’un beau-père drogué et de trois enfants en pleine crise d’adolescence. Elle doit gérer au quotidien une famille complètement loufoque et déjantée… D’après le roman Casciari « Un pêu de respect, j’suis ta mère”.

Mirta Bertotti, femme au foyer, vit entourée d’un mari au chômage, d’un beau-père drogué et de trois enfants en pleine crise d’adolescence. Elle doit gérer au quotidien une famille complètement loufoque et déjantée.

Pour ne pas devenir folle, Mirta Bertotti décide de créer son blog, afin de partager sa vie de dingue avec des milliers d’internautes… sAISON CULTURELLE sT pAUL dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville 43.72324#-1.0551