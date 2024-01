LES TRAVAILLEURS DE LA MER THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE Paris, samedi 16 mars 2024.

Les Travailleurs de la merDe Victor HugoSEUL AU COEUR DE LA TEMPÊTE Prodigieux chef d’oeuvre de Victor Hugo, ce seul en scène est le récit éblouissant d’un homme poussé au-delà de ses limites. Gilliatt, personnage étrange et isolé, aime en secret une jeune fille à qui il n’a jamais osé parler, et cet amour semble impossible. Un navire fait naufrage. Son propriétaire promet la main de la jeune fille à qui sauvera le bateau. Gilliatt se précipite alors en pleine mer, où la tempête fait rage, pour tenter de secourir l’épave… C’est le début d’une aventure aux périls les plus extrêmes. Véritable performance d’acteur, ce spectacle est une plongée vertigineuse au coeur de la nature humaine et des mystères du monde.« Ils disaient personne n’ira, c’est impossible… Alors j’y suis allé. »Mise en scène Clémentine NiewdanskiAdaptation Elya Birman et Clémentine NiewdanskiAvec Elya BirmanVoix Clémentine Niewdanski et Anthony RoullierCréation sonore Thibaut ChampagneLumières Florent PenideDécor Estelle GautierProduction Compagnie LivsnervenPartenaires Mairie de Paris, Région Pays de la Loire, Commune de l’Île d’YeuSoutiens Carreau du Temple, Wip-Villette, TU de Nantes, Communes de Challans, Fontenay-le-comte et LuçonRemerciements Nicolas Auvray de la Comédie de Picardie, Filip FlatauRencontre avec l’équipe artistique le vendredi 2 février 2024 à l’issue de la représentation.LA PRESSE : – Le comédien est prodigieux. THÉÂTRE(S) MAGAZINE- Un monologue fracassant, poignant et haletant. LA TERRASSE- Une épopée qui touche au sublime, un grand moment de théâtre ! LE DAUPHINÉCrédit photo © Filip Flatau

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2024-03-16 à 19:00

THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75