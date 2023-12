MOBY DICK THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE Paris, 2 février 2024, Paris.

MOBY DICKà partir de 12 ans.D’Herman MelvilleMise en scène Benjamin Bouzy et Vincent MarguetAdaptation Benjamin BouzyAvec Fabien Floris, Pascal Loison, Vincent Marguet ou Benjamin Bouzy et Luc Guiol ou Kevin Poli VOYAGE AU COEUR D’UNE OBSESSIONNELLE VENGEANCE Moby Dick, formidable roman d’aventure, raconte l’histoire d’une obsession : depuis qu’un féroce cachalot a emporté la jambe du capitaine Achab, celui-ci le poursuit sans relâche de sa haine et de sa fureur.Il entraîne à son bord des marins pris peu à peu dans le tourbillon de cette folle vengeance.Dans ce récit captivant, drôle et rempli d’une étrange sagesse, Melville pose les grandes questions de l’existence humaine et inscrit dans la mémoire des hommes un nouveau mythe : celui de la baleine blanche. La nouvelle création de la compagnie Les Vagabonds vous embarque entre cauchemar et réalité au cœur des océans, dans le fracas de leurs tempêtes, dans le tourbillon de l’âme humaine, dans l’affrontement final de l’homme et du grand Léviathan blanc.Embarquez dans l’aventure, vous n’en sortirez pas indemne.Musique Christophe GajeanLumière Raphaël BertomeuCostumes Constant Chiassai-PolinDécor Constant Chiassai-Polin et Les VagabondsProduction Les VagabondsPartenaires Le JTN et la ville de ParisCrédit photo : Matthieu LionnardLa presse en parle :- La performance des quatre comédiens est hallucinante de justesse. SURICATE – C’est un véritable tour de force théâtral qui vous transporte dans un monde captivant dès les premiers instants grâce à une mise en scène incroyable. PASSION THÉÂTRE- La Cie « Les Vagabonds » relève avec maestria ce pari apparemment intenable d’adapter Moby Dick au théatre. CLASSIQUE EN PROVENCERencontre avec l’équipe artistique le vendredi 15 décembre 2023 à l’issue de la représentation.A noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

