NOTRE PETIT CABARET THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE Paris, 4 janvier 2024, Paris.

NOTRE PETIT CABARETDe et avec Béatrice Agenin et Émilie Bouchereau Piano Quentin Morant ou Johan Barnoin, batterie Benjamin CorbeilAvec le regard de Sylvain DufourSous la direction complice de Salomé VilliersMusique Émilie BouchereauLumières Laurent BéalDécor Catherine BluwalSon Allan HovéChorégraphie Caroline RoëlandsVoix off Matthieu Le GoasterProduction exécutive Jerôme RéveillèreAssistant Alexandre De SchottenProduction On va pas se mentirCoproduction François Bouchereau, Laurent Grégoire, MK Prod’ et Zoaque 7Crédit photo : Cedric VasnierUNE FANTAISIE MUSICALE DÉLICIEUSEMENT INSOLITE Au cabaret, on a tous les droits.On y chante les tilleuls verts de Rimbaud, on se déhanche sur Cole Porter, Proust est ivre de jalousie, Phèdre rappe avec passion, Barbara y côtoie Nirvana, les Spice Girls, les Beatles, le tout mêlé de compositions originales. Mère et fille se jouent des conventions.Un spectacle insolite, joyeux et sensible, qui fait la part belle à l’humour et l’amour.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 8 décembre 2023 à l’issue de la représentation.La presse en parle :« COUP DE CŒUR… UNE MERVEILLE ! » LE FIGARO« BÉATRICE AGENIN NOUS ENCHANTE. » LE JDD« UNE BULLE DE BONHEUR. » LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-04 à 19:00

THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75