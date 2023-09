PARLE, ENVOLE TOI ! THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE Paris, 1 octobre 2023, Paris.

PARLE, ENVOLE TOI ! THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE a lieu à la date du 2023-10-01 à 17:30:00.

Tarif : 32.8 à 32.8 euros.

PARLE, ENVOLE-TOI ! ou comment le théâtre m’a sauvé la vieDe et avec Bruno Abhraham-KremerMise scène Corine Juresco et Bruno Abraham-Kremer Collaboration artistique Richard CopansScénographie et lumièreSon Jean-Baptiste FavoryProduction Théâtre de l’InvisibleCoproduction Trois Cailloux ProductionsL’AVENTURE TRAGI-COMIQUE D’UN ACTEUR EN VOL LIBREC’est l’histoire d’un combat, d’une renaissance, d’une re´conciliation …1963, Bruno a 5 ans lors d’un voyage dans les pays de l’Est, lorsqu’il de´couvre qu’il est un enfant juif, un « miracle ».60 ans plus tard, au chevet de son pe`re malade qui n’a jamais su l’e´couter, il livre le re´cit intime, dro^le et poignant de sa jeunesse, depuis la de´couverte du Jeu jusqu’a` celle du the´a^tre, celui de sa lutte acharne´e et joyeuse pour devenir l’Acteur de sa vie.Une e´pope´e the´a^trale autobiographique, le chemin d’un jeune homme et d’un acteur vers la liberte´, inspire´ par la parole de Rabbi Nahman : « Parle, envole-toi ! Les mots sont tes ailes… »Apre`s ses succe`s avec Janke´le´vitch et Gary, Bruno Abraham-Kremer nous invite au cœur de son intimite´, avec le re´cit initiatique, dro^le et bouleversant de sa jeunesse, source de son the´a^tre.Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 22 septembre 2023 à l’issue de la représentation LA PRESSE : Bruno Abraham-Kremer avec la complicité de Corine Juresco se distingue dans une œuvre de son cru. LE FIGAROAussi bouleversant que drôle. On passe par toutes les émotions. On ne voit pas passer le temps. C’est vraiment un moment extraordinaire. LE JOURNAL D’ARMELLE HÉLIOTUn moment de théâtre éblouissant.ARTISTIK REZOUne épopée drôle et tendre à la fois. Une histoire universelle qui bouleverse et ravigote nos sens. C’est merveilleux.L’OEIL D’OLIVIER

Réservez votre billet ici

THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE

53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS Paris 75006

Réservez votre billet ici