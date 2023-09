OLYMPE DE GOUGES THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE Paris, 30 septembre 2023, Paris.

OLYMPE DE GOUGES THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:00:00.

Tarif : 32.8 à 32.8 euros.

OLYMPE DE GOUGES, PLUS VIVANTE QUE JAMAIS De Joëlle Fossier-AugusteMise en scène Pascal VitielloAvec Céline Monsarrat Assisté de Jérémy de TeyssierVoix off Bernard Lanneau et Jérémy MartinLumière Thibault JouliéCostume Corrine PagéCréation vidéo Sébastien LebertProduction Passage ProductionPIONNIÈRE PASSIONNÉE DES DROITS DES FEMMESEmprisonne´e a` la conciergerie dans l’attente d’un proce`s qui la conduira ine´vitablement a` la guillotine, Olympe de Gouges se raconte.Elle se souvient de son histoire familiale, son enfance a` Montauban, son mariage, ses amours, sa venue a` Paris et ses de´buts en litte´rature. La premie`re fe´ministe de l’Histoire retrace son parcours de femme inde´pendante et libre. Une dernie`re fois, elle affirme ses ide´es et ses engagements.Le discours testament d’Olympe de Gouges est comme un cri lance´ a` la poste´rite´.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 25 août 2023 à l’issue de la représentation

THEATRE PARADIS DU LUCERNAIRE

53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS Paris 75006

