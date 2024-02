THÉÂTRE « PARADE NUPTIALE » Treillières, samedi 16 mars 2024.

La Cavale vous propose une franche comédie, loufoque, étourdissante.

L’histoire d’un mariage pas comme les autres, remplie de quiproquos et de chausse-trappes…

C’est la noce chez les Legrand-Veneur. Tout pourrait se passer à merveille, si l’inconcevable n’arrivait la mariée a disparu !

La mère de cette dernière, qui reçoit dans son château un peu défraîchi, ne se laisse pas démonter il est hors de question d’annuler la noce, tout doit se passer comme prévu…

16, 23 mars et 6 avril à 20h45

17, 22 mars et 7 avril à 15h30 .

Début : 2024-03-16

fin : 2024-04-07

Espace Simone-de-Beauvoir

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

