Théâtre par Les Troubadours de Chavin: « Le Vison voyageur » Éguzon-Chantôme

Indre

Théâtre par Les Troubadours de Chavin: « Le Vison voyageur » Éguzon-Chantôme
2022-02-27

2022-02-27 – 2022-02-27

Éguzon-Chantôme Indre L’histoire : Nous sommes à Londres, dans le luxueux salon d’une célèbre maison de fourrure (Bodley, Bodley & Crouch) située dans le quartier de Mayfair. Arnold Crouch met la dernière main à sa dernière création, un superbe manteau de vison.

Ce manteau est destiné à Jane McMichael la dernière conquête de Steve Bodley l’associé de Crouch, qui espère la séduire en lui offrant ce manteau dont elle rêve.

Éguzon-Chantôme

