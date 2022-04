Théâtre par la troupe Le Hérisson Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Théâtre par la troupe Le Hérisson Yzeure, 29 avril 2022, Yzeure. Théâtre par la troupe Le Hérisson Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

2022-04-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-29 23:00:00 23:00:00 Yzeurespace Route de Montbeugny

Yzeure Allier Yzeure EUR 10 10 Pièce de Théâtre par la troupe Le Hérisson

Les entrées seront versées au profit de la Croix-Rouge Française Conflit UKRAINE 2022 ul.moulins@croix-rouge.fr +33 7 86 39 10 79 Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeurespace Route de Montbeugny Ville Yzeure lieuville Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Théâtre par la troupe Le Hérisson Yzeure 2022-04-29 was last modified: by Théâtre par la troupe Le Hérisson Yzeure Yzeure 29 avril 2022 Allier Yzeure

Yzeure Allier