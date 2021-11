Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher, Cher Théâtre par la troupe des Baladins de Mehun Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Cher

Théâtre par la troupe des Baladins de Mehun Châteauneuf-sur-Cher, 21 novembre 2021, Châteauneuf-sur-Cher. Théâtre par la troupe des Baladins de Mehun Châteauneuf-sur-Cher

2021-11-21 14:30:00 – 2021-11-21

Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher L’association Entraide Boischaut Burkina Faso, a fait appel à la troupe de théâtre des Baladins de Mehun pour leur spectacle annuel. Deux pièces à découvrir : “La grammaire” de Eugène Labiche et “Mr Nounou” de Georges Feydeau. Le passe sanitaire sera demandé. La troupe de théâtre “Les Baladins de Mehun” vous propose deux pièces de théâtre et des crises de rire garanties ! +33 2 48 62 03 53 L’association Entraide Boischaut Burkina Faso, a fait appel à la troupe de théâtre des Baladins de Mehun pour leur spectacle annuel. Deux pièces à découvrir : “La grammaire” de Eugène Labiche et “Mr Nounou” de Georges Feydeau. Le passe sanitaire sera demandé. © Pixabay

Châteauneuf-sur-Cher

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher, Cher Autres Lieu Châteauneuf-sur-Cher Adresse Ville Châteauneuf-sur-Cher lieuville Châteauneuf-sur-Cher