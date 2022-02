Théâtre par la troupe Avaricum Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Théâtre par la troupe Avaricum Lignières, 27 février 2022

2022-02-27 16:00:00

Dans une maison de retraite, on s'apprête à fêter les cent ans d'une résidente. Arrive un homme à la recherche de son père. Adopté à la suite d'un malentendu par un des vieillards, il apporte dans les lieux un peu de fantaisie et d'espoir. Mais quand débarque une équipe de télévision chargée d'immortaliser le jubilé de la centenaire, la fête vire à l'aigre-doux. Invitée par la compagnie du Mot Coeur, la troupe Avaricum interprètera la pièce « Loin du Bal », un polar tragi-comique de Valérie Poirier. accueil@lignieresenberry-tourisme.fr +33 2 48 60 20 41 http://theatre.avaricum.pagesperso-orange.fr/Bienvenue.htm

