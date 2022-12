Théâtre : Par la fenêtre…ou pas? Nevers Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Théâtre : Par la fenêtre…ou pas? 8 Place des Reines de Pologne Théâtre municipal Nevers

2023-03-12 – 2023-03-12

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne

Nevers

Nièvre Nevers 8 8 EUR « Par la fenêtre…ou pas? par la troupe, le Théâtre de Mademoiselle 7 au Théâtre muncipal de NEVERS le dimanche 12 mars à 17h.

7 personnages sont coincés dans un compartiment de train…ils portent dans leur valise le secret de leur vie chaotique…ils se croisent, se frôlent, c’est inévitable !

Une fantaisie policière à l’écriture rythmée et incisive.

Tarifs : de 5€ à 8€. Billetterie sur place. letheatredemademoiselle7@gmail.com

