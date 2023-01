Théâtre par la Bande des Loufoques La Hague, 25 mars 2023, La Hague Normandie Tourisme / Attitude Manche .

Théâtre par la Bande des Loufoques

Gréville-Hague Salle des fêtes La Hague Manche Salle des fêtes Gréville-Hague

2023-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-25 23:00:00 23:00:00

Salle des fêtes Gréville-Hague

La Hague

Manche

Après 3 ans d’absence la Bande des Loufoques est de retour sur les planches pour 4 représentations à la salle des fêtes de Gréville Hague les 24, 25 et 31 mars et 01 avril 2023.

Réservations possibles lors des permanences à la salle des fêtes de Branville Hague les mercredis 8 et 15 mars de 16h30 à 18h30 et le samedi 11 mars de 10h à 12h.

dany.huyghe@laposte.net +33 6 28 21 00 40

