« Hôtes Tensions » est une pure comédie contemporaine se déroulant dans un cadre différent de l’habituel salon. Elle met en présence des personnalités affirmées et drôles et les situations cocasses et riches en rebondissements, accompagnées de dialogues décapants, se succèdent à un train d’enfer.

Juste pour vous mettre en haleine, voici une petite présentation :

Elisabeth, jeune retraitée, a quitté Paris pour s’établir en province et y ouvrir des chambres d’hôtes dans une belle demeure qu’elle vient de restaurer. Demain, elle inaugure ses chambres. Mais ce sera une tâche beaucoup plus difficile que ce qu’elle imaginait. En effet, rien ne se déroule comme prévu et Elisabeth doit chambouler toute son organisation en transformant, à leur dépens, sa sœur et un invité en un gentil couple improvisé d’hôteliers modèles. Comment vont-ils parvenir à gérer cette situation et notamment les premiers clients qui sont d’un genre, disons… spécial… ?

D’autres dates à La Noé-Blanche et à La Dominelais.

