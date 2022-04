THÉÂTRE “PAPA(S) TU FERAS MAMAN ! ” Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

21h15 Théâtre Papa(s) tu feras Maman ! Tarifs : 18 euros (réduit 16 euros) Nautilus Infos et réservations : 06 02 72 46 82 ou lacompagnietrestresdrole@outlook.com https://www.lacompagnietrestresdrole.com/billeterie Les réservations sont également possibles dans les billetteries habituelles avec de nombreuses promotions sur Billet Réduc ls sont gays et veulent un enfant ! Elle est homophobe et assistante sociale ! Une seule solution : devenir hétéro ! Il est prêt à tout… Même à devenir hétéro ! Ah l'amour ! Qu'y a-t-il de plus beau ? Les enfants ! Et peut-être l'argent, mais ce n'est pas le sujet de la pièce… Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose : leur bébé Théo… Ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici !

