Théâtre « Panache » Loches, samedi 6 avril 2024.

Théâtre « Panache » Loches Indre-et-Loire

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

Comme dans une baraque foraine, les spectateurs découvrent l’un après l’autre : le roublard au grand cœur, son Cyrano en bandoulière ; le tragédien-star déclamant Le Cid en cinq minutes en de cinglantes citations ; le vieillard acerbe jonglant entre Don juan et l’Avare ; le benêt passionné et transformiste dans un duo Ruy blas-la reine avec lui-même ; la trentenaire employée qui se jette à corps perdu dans Phèdre…

12 EUR.

19 Rue du Rossignolet

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire theatre.du.rossignolet@hotmail.fr



