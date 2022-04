Théâtre – Palace Saint-Brieuc, 3 juin 2022, Saint-Brieuc.

Théâtre – Palace Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-04 22:00:00 Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Palace est la pièce qui clôture une saison complète vouée aux apprentissages des outils de l’acteur au sein des ateliers débutants de la compagnie Quai Ouest animés par Guillaume Delisle.

Dans cette mise en scène dépoussiérée du classique de Jean-Michel Ribes, on constate qu’il n’y a plus beaucoup de “classe” dans les Palaces.

C’est un univers certes drôle, mais finalement glaçant par son nihilisme et la dichotomie de ses artifices vis-à-vis de la réalité d’une civilisation vouée à la déconstruction qui est dépeint ici…

contact@cie-quaiouest.fr +33 2 56 44 68 68 https://cie-quaiouest.fr/representation/festival-des-amateurs-2022/

Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

