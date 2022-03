Théâtre : Paillettes et piment Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane Bouches-du-Rhône “François d’Esteville est un homme d’affaires reconnu, à la fois promoteur et bâtisseur de palaces ou d’hôtels de luxe. Il dirige une entreprise qui exporte son savoir-faire aux quatre coins du globe. Les affaires ont peu à peu pris le dessus sur sa vie de couple. Lorsque dans la même semaine, il doit signer un contrat au Mexique ou obéir à l’ultimatum de son épouse, qui souhaite quelques jours de vacances avec lui, il choisit les deux !

Avec l’aide de ses conseillers, Aurélie Pouillon et Gilbert Le Duc, il élabore un planning vertigineux où se juxtaposent réunions, rendez-vous, négociations d’un côté et plages, visites touristiques de l’autre.

Un plan au millimètre qui ne prenait pas en compte les aléas de la vie. C’est ainsi, que tous les protagonistes, qui ne devaient pas se rencontrer, vont se retrouver dans des situations rocambolesques.”



Une comédie de Pierre Marie-Dupré.

