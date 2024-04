THÉÂTRE OUVRAGE DE DAMES DE JEAN CLAUDE DANAUD Puissalicon, vendredi 3 mai 2024.

THÉÂTRE OUVRAGE DE DAMES DE JEAN CLAUDE DANAUD Puissalicon Hérault

Une comédie qui met en scène trois femmes aux personnalités explosives et hautes en couleur, deux bancs et des poireaux ! Une veuve autoritaire et machiavélique, une femme au foyer naïve dont les nerfs ne tiennent plus qu’à un fil, et une bigote qui rêve du grand amour mais qui fait toujours tapisserie.

Ce trio infernal va mettre du cœur à l’ouvrage pour tricoter sa revanche contre les hommes.

Et de fil en aiguille, une maille à l’endroit, une maille en enfer, elles leur feront perdre la tête. Quiproquos, rebondissements et délires sont au menu de cette comédie d’aujourd’hui où l’humour et l’absurde vont crescendo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-03

23 Avenue de Béziers

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie mediatheque@puissalicon.fr

