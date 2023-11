Le Prix de l’Or THEATRE OUVERT, 15 juin 2024, .

Le Prix de l’Or THEATRE OUVERT. Un spectacle à la date du 2024-06-15 à 18:00 (2024-06-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

THEATRE OUVERT / RATO DIFFUSION présente Récit intime et politique inspiré de la propre expérience de l’auteur en Roumanie, Le Prix de l’or explore l’univers de la danse sportive à l’âge de l’enfance et de l’adolescence, la découverte de la sexualité, la peur de l’échec, le deuil du père et l’effort pour gagner l’amour des parents. Ce manifeste offre une expérience de libération du corps et de l’esprit, dans la cadence des rythmes kitsch et glam des dix danses règlementaires. Écriture et mise en scèneEugen JebeleanuAvec Eugen Jebeleanuet deux danseur·se·sStefan Grigore, Laura GrigoreCollaboration artistiqueYann VerburghChorégraphie Stefan Grigore, Laura GrigoreAssistanat à la mise en scèneUgo LéonardConsultation dramaturgiqueMihaela MichailovSce?nographieVélica PanduruConception vidéoElena GageanuCréation lumièreSébastien Lemarchand LUN, MAR, MER À 19H30JEU, VEN À 20H30SAM 15 JUIN À 18H À partir de 10 ans Durée : 1h15 Grande Salle Eugen Jebeleanu Eugen Jebeleanu

THEATRE OUVERT 159 avenue Gambetta Paris

