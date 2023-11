Comme le Nageur au Fond des Mers THEATRE OUVERT, 30 janvier 2024, .

Comme le Nageur au Fond des Mers THEATRE OUVERT. Un spectacle à la date du 2024-01-30 à 19:30 (2024-01-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Comme le nageur au fond des mers est un roman théâtral dans lequel l’empreinte du cinéma est forte. Une fiction comme une enquête qui retraverse dans le monde d’aujourd’hui le mythe d’Orphée et d’Eurydice. Alors qu’il est devenu amnésique, à la suite de la mort accidentelle de sa femme, un homme – ingénieur du son – décide pourtant de la ramener à la vie, et de modifier le passé, en se réfugiant dans l’ile de Milos où il·elle se sont aimé·e·s. Aidé dans cette enquête par des séries d’indices, d’enregistrements, notes cryptées… que lui a laissé son « ancien moi », et entouré par des médecins qui deviennent à son insu des personnages de son histoire, il reconstitue les éléments de son passé et rejoue véritablement l’histoire qui fut la sienne : celle d’un couple qui se déchire : entre lui, cet homme de cinéma attiré par les mythes éternels de la méditerranée et elle, la femme aimée, avocate à la Cour du droit d’asile inscrite dans l’urgence politique…. Texte et mise en scène Bérangère Jannelle Avec Jade Fortineau, Felix Kyzyl, Emmanuelle Lafon, Elios Noel Scénographie Alban Ho Van Création sonore Félix Philippe Création lumières Leandre Garcia Lamolla Régie lumières Hervé Frichet Régie générale Manuel Humaut À partir de 15 ans Berangère Jannelle, Jade Fortineau Berangère Jannelle

Votre billet est ici

THEATRE OUVERT 159 avenue Gambetta Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici