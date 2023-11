Les Enchantements THEATRE OUVERT, 19 janvier 2024, .

Les Enchantements THEATRE OUVERT. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:30 (2024-01-15 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

C’est l’été aux Enchantements. Accablé·e par la chaleur, chacun·e rêve d’un ailleurs : Dubaï ou Marseille, peu importe, tant qu’il y a la mer. Alors que les darons sont au café et que les enfants défilent en direction de la piscine municipale irrémédiablement fermée, un plan en or voit le jour. Pour passer le temps et gagner de l’argent, deux groupes de jeunes font fleurir des piscines en haut des immeubles, se livrant à une course au bénéfice qui oppose filles et garçons. Avec le temps qui passe, l’eau s’infiltre entre les murs, les dalles et le béton pour reprendre ses droits. Texte Clémence Attar Édité aux éditions Théâtrales Une création du Collectif STP Mise en scène Clémence Attar, Louna Billa Avec Salomé Ayache, Mama Bouras, Ryad Ferrad, Oumnia Hanader, Antoine Kobi, Clyde Yeguete Scénographie Mathis Brunet-Bahut Création sonore Amaury Dupuis CostumesFrançoise Léger Création lumière Lou Morel Les Enchantements

THEATRE OUVERT 159 avenue Gambetta Paris

