Gloria Gloria THEATRE OUVERT, 12 décembre 2023, .

Gloria Gloria THEATRE OUVERT. Un spectacle à la date du 2023-12-12 à 19:30 (2023-12-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Personne ne se méfie de Gloria. Elle mené sa vie en collant aux heures. Ses journées se ressemblent, faites d’horaires et d’obligations inamovibles. Ca commence par la routine habituelle : réveiller Jose, son mec, a coups d’insultes, se préparer, enfiler ses talons, rouler sa cigarette, jeter la poubelle, brancher ses écouteurs, partir au travail a pied, en regardant l’heure sur son portable. Gloria tousse, vérifie sa tenue, suit le rythme de la musique et avance. De toute façon, elle est pressée. Donc elle s’en fout. Elle marche, en direction de chez Paule, la vieille femme dont elle s’occupe de nettoyer la merde. Elle n’a pas le temps, si ce n’est pour les coups de fils réguliers qu’elle adresse a Rita, sa meilleure amie a la vie a la mort. La pièce raconte ce jour ou, sans raison apparente, en sortant de chez elle, il fait nuit. Les choses se passent dans le même ordre que tous les jours, dans le même sens que tous les jours et dans le même silence que tous les jours. Mais ce jour-la, la mécanique de l’ordinaire s’enraye. L’irréparable se produit. Accidentel ou non, cet évènement fait basculer Gloria dans une mouvement de destruction incendiaire. S’ensuit une furieuse mise en mouvement, dans laquelle ses pas martelent le bitume, et ou personne ne pourra se mettre en travers de sa route, ni faire obstacle a sa trajectoire nouvelle. Gloria plonge, s’affranchit, sans filet et sans regarder en arriere. Un saut dans le vide qui l’amenera a ce grand final hollywoodien. Et pour retracer l’histoire, il y a Rita qui va revenir pas a pas dans la routine, demelant, detricotant, faisant ressurgir les etres, les lieux et les actions pour tenter de comprendre cette journee impossible a resumer. Alors il faut reprendre du debut, du tout debut. Ca commence par un reveil qui sonne a 5h30. Jose ne l’entend pas. Gloria ouvre les yeux, tend le bras droit, attrape tabac, feuilles, filtres sur la table de nuit. Elle s’en roule une. Elle se la grille. Soupir de soulagement. Gloria Gloria raconte vingt-quatre heures d’une émancipation qui émerge, chaotique et furieuse. Une sortie de route par l’excès, le désir et le feu. Texte Marcos Carames-BlancoMise en scene Sarah Delaby-RochetteAvec Lucas Faulong, Katell Jan, Benoit Moreira da Silva, Gaia Oliarj-Ines, Thibaut FarineauCostumes Melody CheyrouLumiere Alice NedelecScenographie Andrea WarzeeSon Thibaut Farineau À partir de 13 ans GLORIA GLORIA

Votre billet est ici

THEATRE OUVERT 159 avenue Gambetta Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici