Théâtre « OUI MAI d’un mai sauvage à l’autre » de la compagnie « La part de l’ombre » Cinéma Etoile Carantec Finistère

Carantec Culture et la compagnie « la part de l’ombre » vous proposent « OUI MAI », une pièce écrite et mise en scène par Frédéric CHERBOEUF, avec Frédéric CHERBOEUF et Bernard CHERBOEUF.

Le spectacle est un dialogue qui oscille entre l’intime (la relation filiale) et l’historique. Jamais l’un ne prend le pas sur l’autre. Le principe scénique est de retrouver le lieu de la confidence et de (re)créer les conditions de la confession. Que font-ils quand ils sont ensemble ? Ils parlent. Ils cuisinent. Et ils chantent. Une table basse, deux chaises. Une grande table sur laquelle ils vont préparer pendant tout le spectacle un plat, un riz au chorizo. Convivialité. Chaleur. Le spectacle doit sentir l’oignon qui cuit dans la poêle, même quand les échanges sont tendus.

Deux micros et des musiques accompagnent le tout. Car Frédéric voulait aussi raconter cette période par les chansons qui l’ont construite et qui en ont été les révélateurs ou les reflets.

En Mai 68 mon père avait 20 ans. La pièce OUI MAI est une tentative de reconstitution du Mouvement par le témoignage d’un survivant . Un fils et son père, face à face, sans nostalgie ni complaisance, pour tenter de mettre à jour les origines de la révolte et surtout la persistance de ses traces.

OUI MAI pourrait aussi être le procès d’une génération par une autre on ouvre le testament et on épluche l’héritage.

Entre fiction, autofiction et documentaire, OUI MAI explore l’Histoire à travers une micro-cellule familiale (un père et son fils), au carrefour entre nos émotions intimes et la vie de l’Humanité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 17:00:00

fin : 2024-03-02

Cinéma Etoile 11 Rue Duquesne

Carantec 29660 Finistère Bretagne carantec.culture@gmail.com

