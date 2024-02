Théâtre Oublie-moi Espace Philippe Auguste Vernon, samedi 17 février 2024.

Théâtre Oublie-moi Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier…

Comment sauver l’amour quand les souvenirs s’enfuient ? Oublie-moi, librement adapté de la pièce In Other Words, du dramaturge anglais Matthew Seager, fait partie de ces pièces qui ne s’oublient pas. Une pièce à la fois drôle et tragique, qui touche au cœur. Huis clos amoureux dans une scénographie rose à l’image de la vie parfaite à laquelle ce couple aspire, parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir.

Evitant tout pathos, cette pièce lumineuse, à la fois drôle et tragique, touche au cœur. La générosité et la volonté farouche de Jeanne de soutenir son compagnon en font une aidante magnifique. Pas un mélo mais un hymne à l’amour. Davantage que le texte, ce sont la justesse de l’interprétation et la survenue d’une tragédie extraordinaire dans l’ordinaire d’une histoire sentimentale qui nous restent en mémoire. Et puis il y a cette chanson populaire, fil rouge du récit, aux paroles légères mais prémonitoires Words don’t come easy to me / How can I find a way to make you see I love you ( les mots ne me viennent pas facilement / Comment te faire comprendre que je t’aime ).

D’APRÈS In Other Words de Matthew Seager

ADAPTÉ, MIS EN SCÈNE ET INTERPRÉTÉ PAR Marie-Julie Baup et Thierry Lopez

COSTUMES Michel Dussarrat

SCÉNOGRAPHIE Bastien Forestier

LUMIÈRES Moïse Hill

CRÉATION SONORE Maxence Vandevelde

CHORÉGRAPHIE Anouk Viale

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Pauline Tricot

Vainqueurs de 4 Molières 2023

– Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé Thierry Lopez

– Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé MarieJulie Baup

– Molière de la mise en scène d’un spectacle de théâtre privé Marie-Julie Baup et Thierry Lopez

– Molière du spectacle de théâtre privé

Début : 2024-02-17 20:30:00

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

