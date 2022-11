Théâtre : Où est la matière? de et par Cédric Laroche Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle

Dordogne

Théâtre : Où est la matière? de et par Cédric Laroche Castelnaud-la-Chapelle, 26 novembre 2022, Castelnaud-la-Chapelle. Théâtre : Où est la matière? de et par Cédric Laroche

Le bourg Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

2022-11-26 – 2022-11-26 Castelnaud-la-Chapelle

Dordogne Castelnaud-la-Chapelle 10 EUR L’Amicale Laïque: soirée théâtre samedi 26 novembre à 20h30 salle de l’Ancienne Ecole à Castelnaud-la-Chapelle.

Les comédiens de la Compagnie Théâtre du Paradoxe se produiront dans Où est la matière?, de et mis en scène par Cédric Laroche.

Cette pièce est une comédie dramatique autour des dérives du journalisme, à l’heure où l’immédiateté prime parfois sur l’investigation, au moment où les médias sont parfois détenus par des hommes d’affaires proches du pouvoir et dont les intérêts se jouent aussi dans des pays en guerre.

Réservation possible mais pas obligatoire au 06 70 49 70 44. Tarif plein: 10 €, adhérents: 8 €, demandeurs d’emploi: 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans. L’Amicale Laïque: soirée théâtre samedi 26 novembre à 20h30 salle de l’Ancienne Ecole à Castelnaud-la-Chapelle.

Les comédiens de la Compagnie Théâtre du Paradoxe se produiront dans Où est la matière?, de et mis en scène par Cédric Laroche.

Réservation possible mais pas obligatoire au 06 70 49 70 44. +33 6 70 49 70 44 Amicale Laïque pixabay

Castelnaud-la-Chapelle

dernière mise à jour : 2022-11-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne Autres Lieu Castelnaud-la-Chapelle Adresse Le bourg Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Périgord Noir Vallée Dordogne Ville Castelnaud-la-Chapelle lieuville Castelnaud-la-Chapelle Departement Dordogne

Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnaud-la-chapelle/

Théâtre : Où est la matière? de et par Cédric Laroche Castelnaud-la-Chapelle 2022-11-26 was last modified: by Théâtre : Où est la matière? de et par Cédric Laroche Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle 26 novembre 2022 Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Le bourg Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Périgord Noir Vallée Dordogne

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne