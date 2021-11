Théâtre: Opérette Morlaix, 19 mars 2022, Morlaix.

Théâtre: Opérette Le SEW 39 Quai de Léon Morlaix

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19 Le SEW 39 Quai de Léon

Morlaix Finistère Morlaix Finistère Bretagne

Au centre de ce spectacle, il y a la rencontre inédite des élèves-comédiens de la promotion 10 de l’École du TNB avec la troupe permanente du Centre National.

Dans cette rencontre entre des acteurs professionnels et des élèves, les qualités et les lacunes de chacun, trouvent à s’exprimer de manière inédite et permettent à tous de conjuguer l’ici et maintenant de la présence avec les exigences de la fiction. Celle-ci est signée Witold Gombrowicz, auteur fantasque maniant l’humour, la poésie, le sarcasme.

Opérette, pièce détonante qui du XXème siècle restitue le cours cauchemardesque, suscite une représentation carnavalesque. Chants, danses, masques, costumes, rires et effroi, tout converge vers un mot d’ordre qui incite chacun à être ce qu’il est et non ce qu’on lui demande d’être : « Salut jeunesse à jamais nue ! ».

