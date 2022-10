Théâtre : Opérapiécé Sedan, 20 janvier 2023, Sedan.

Théâtre : Opérapiécé

Sedan

2023-01-20 – 2023-01-20

10 10 EUR MJC Calonne PLace Calonne Sedan

Vivaldi, Strauss, Tchaïkovski, Debussy, Schubert, Brahms, Beethoven, Verdi… Ils sont venus, ils sont tous là et on en fait un opéra où classique et chanson fusent à pleins tubes ! Opérapiécé – en un seul mot ! – fait chanter les tubes de la musique classique instrumentale en les mêlant subtilement à la chanson : un air de William Sheller galope après le Guillaume Tell de Rossini, un refrain signé Brigitte Fontaine séduit la 40ème de Mozart, quelques notes d’une mélodie de Françoise Hardy tintinnabulent à la suite d’une pavane de Ravel…Entièrement chanté, Opérapiécé narre la vie d’artiste dans ce qu’elle a de précaire et de précieux et ose un savant mélange des genres, énergique et percutant, sans jamais hiérarchiser le plaisir musical. L’accordéon ajoute sa couleur et son tempérament inédits à ce répertoire. Fantasque et étonnant, Opérapiécé offre une redécouverte ludique et rafraîchissante de thèmes classiques illustres. Liberté de style, précision et inventivité s’allient pour leur offrir un nouveau rôle à jouer !

+33 3 24 27 09 75 http://www.mjc-calonne.com/

