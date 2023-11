Pamela Théâtre ONYX Saint-Herblain, 29 février 2024, Saint-Herblain.

Pamela Jeudi 29 février 2024, 19h30 Théâtre ONYX 5€ / 10€

Pamela, c’est une rencontre, celle de la voix puissante et singulière de Sam Sprent exporté du crew Von Paraihs et la pop électrique de Simon Quenea et de Pierre Cheguillaume.

Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T19:30:00+01:00 – 2024-02-29T20:30:00+01:00

