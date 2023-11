Entre Théâtre ONYX Saint-Herblain, 23 février 2024, Saint-Herblain.

Entre Vendredi 23 février 2024, 20h00 Théâtre ONYX 5€

Avec cette pièce hybride, entre spectacle de danse et forum où les danseurs interagissent avec les spectateurs, Claire Jenny questionnne la fragilité de l’adolescence et et le passage épineux voire vertiginieux vers l’âge adulte. Festival Nijinskid

Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr/programme/spectacles/entre »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T20:50:00+01:00

Nijinskid danse

© Patrick Berger