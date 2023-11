Pour un fascisme ludique et sans complexe Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain Pour un fascisme ludique et sans complexe Théâtre ONYX Saint-Herblain, 23 novembre 2023, Saint-Herblain. Pour un fascisme ludique et sans complexe Jeudi 23 novembre, 20h30 Théâtre ONYX 5€ à 20€ Dans une ville paralysée par une grève des éboueurs, les ordures s’accumulent au soleil. Un soir de la semaine, Paul Poupon rentre chez lui fatigué par une longue journée de travail Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr/programme/pour-un-fascisme-ludique-et-sans-complexe »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:40:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:40:00+01:00 Théâtre ONYX © Dominique Trillaud Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Théâtre ONYX Adresse 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre ONYX Saint-Herblain latitude longitude 47.223301;-1.634696

Théâtre ONYX Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/