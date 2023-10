La Nuit du Cirque Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain La Nuit du Cirque Théâtre ONYX Saint-Herblain, 17 novembre 2023, Saint-Herblain. La Nuit du Cirque 17 et 18 novembre Théâtre ONYX 40€ La Nuit du Cirque est la Nuit des Femmes. Et ce n’est pas une histoire de quota ni même de parité. Mais une envie de réunir des artistes qui viennent se livrer, s’exposer, s’accrocher…5 spectacles qui nous emmèneront tous aux premières heures de la journée suivante, avec un 5 à 7 version soupe à l’oignon ambiancée dancefloor. Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr/programme/la-nuit-du-cirque »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

2023-11-18T00:00:00+01:00 – 2023-11-18T06:00:00+01:00 La Nuit du Cirque Cirque © Laetitia Lopez Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Théâtre ONYX Adresse 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre ONYX Saint-Herblain latitude longitude 47.223301;-1.634696

Théâtre ONYX Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/