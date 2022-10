Je suis 52 – Cie Yvonne III Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Je suis 52 – Cie Yvonne III Théâtre ONYX, 20 mars 2023, Saint-Herblain. Je suis 52 – Cie Yvonne III Lundi 20 mars 2023, 20h00 Théâtre ONYX

15€

La personne qui est là raconte en toute simplicité sa vie… Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Elle raconte sa vie avec les cartes à jouer. Sa vie amoureuse bien sûr! Et tandis qu’elle raconte ses histoires, les 52 cartes, ses partenaires, jouent à faire des merveilles avec les spectateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T20:00:00+01:00

2023-03-20T20:50:00+01:00 © Jeco

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Théâtre ONYX Adresse 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville Théâtre ONYX Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Théâtre ONYX Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Je suis 52 – Cie Yvonne III Théâtre ONYX 2023-03-20 was last modified: by Je suis 52 – Cie Yvonne III Théâtre ONYX Théâtre ONYX 20 mars 2023 Saint-Herblain Théâtre ONYX Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique