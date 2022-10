Les Envahisseurs – Cie Bakelite Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Les Envahisseurs – Cie Bakelite Théâtre ONYX, 20 février 2023, Saint-Herblain. Les Envahisseurs – Cie Bakelite Lundi 20 février 2023, 20h00 Théâtre ONYX

15e

Aux confins de l’univers des êtres étranges progressent vers la Terre. Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Leurs intentions sont pour le moement encore inconnues…

