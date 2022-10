Cannibale Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Cannibale Théâtre ONYX, 26 janvier 2023, Saint-Herblain. Cannibale Jeudi 26 janvier 2023, 19h30 Théâtre ONYX

10€ / 5€

Cannibale pratique une sorte de « rock-garage-exotique-psyché de cambrousse ». Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Cannibale transpire une énergie incroyable et chavire le public à chaun de ses lives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T19:30:00+01:00

2023-01-26T20:30:00+01:00 © Camille Bokhobza

