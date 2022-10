Papillon – Cécile Jarsaillon Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Papillon – Cécile Jarsaillon Théâtre ONYX, 20 décembre 2022, Saint-Herblain. Papillon – Cécile Jarsaillon Mardi 20 décembre, 20h00 Théâtre ONYX

15€

Elle vient à nous, après sa grande traversée… Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Elle vient à nous, après sa grande traversée, mue par des transformations intenses, de la chenille au cocon…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T20:00:00+01:00

2022-12-20T20:55:00+01:00 @DR

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Théâtre ONYX Adresse 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville Théâtre ONYX Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Théâtre ONYX Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Papillon – Cécile Jarsaillon Théâtre ONYX 2022-12-20 was last modified: by Papillon – Cécile Jarsaillon Théâtre ONYX Théâtre ONYX 20 décembre 2022 Saint-Herblain Théâtre ONYX Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique