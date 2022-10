Nerlov Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Nerlov Théâtre ONYX, 27 octobre 2022, Saint-Herblain. Nerlov Jeudi 27 octobre, 19h30 Théâtre ONYX

10€ / 5€

Nerlov dévoile un spleen empreint de misanthropie autant que d’humanité. Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Les productions minimales sont séduisantes, mais le verbe est frontal et insolent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T19:30:00+02:00

2022-10-27T20:30:00+02:00 ©Christophe_Martin-Chabada

