May B – Cie Maguy Marin Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

May B – Cie Maguy Marin Théâtre ONYX, 18 octobre 2022, Saint-Herblain. May B – Cie Maguy Marin Mardi 18 octobre, 20h30 Théâtre ONYX

5€ / 10€ / 15€ / 20€

Cela fait 40 ans que cette œuvre, non ce chef d’œuvre, sillonne les continents. Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Elle est devnue l’une des pièces emblématiques de la danse contemporaine française et marque l’histoire des arts vivants par une puissance aussi poignante que bouleversante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T20:30:00+02:00

2022-10-18T22:00:00+02:00 HerveDeroo

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Théâtre ONYX Adresse 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville Théâtre ONYX Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Théâtre ONYX Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

May B – Cie Maguy Marin Théâtre ONYX 2022-10-18 was last modified: by May B – Cie Maguy Marin Théâtre ONYX Théâtre ONYX 18 octobre 2022 Saint-Herblain Théâtre ONYX Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique