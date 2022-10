Je suis une fille sans histoire – Alice Zeniter Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Je suis une fille sans histoire – Alice Zeniter Théâtre ONYX, 13 octobre 2022, Saint-Herblain. Je suis une fille sans histoire – Alice Zeniter Jeudi 13 octobre, 20h30 Théâtre ONYX

5€ / 10€ / 15€ / 20€

A l’école, elle apprend que les spermatozoïdes, fonceurs et frondeurs, prennent l’ovule d’assaut… Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Ce seule en scène d’Alice Zeniter, plein d’humour et de malice, s’applique à démontrer les histoires et leur construction, remonte à l’origine des épopées et des mythes fondateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T20:30:00+02:00

2022-10-13T21:45:00+02:00 © Simon Gosselin

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Théâtre ONYX Adresse 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville Théâtre ONYX Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Théâtre ONYX Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Je suis une fille sans histoire – Alice Zeniter Théâtre ONYX 2022-10-13 was last modified: by Je suis une fille sans histoire – Alice Zeniter Théâtre ONYX Théâtre ONYX 13 octobre 2022 Saint-Herblain Théâtre ONYX Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique