Théâtre One Cernay, samedi 6 avril 2024.

Théâtre One Cernay Haut-Rhin

Une ode à la fragile beauté du monde. One (titre provisoire pour planète provisoire) dessine le poème visuel de la fragile beauté du monde et du jeu dangereux de l’homme avec la planète, comme un funambule sciant le fil de son équilibre.¿Entre projections et animations, marionnettes et objets, les 2 interprètes de One, jouant avec leur propre spectacle comme les humains jouent avec la planète, vont devoir affronter les conséquences de demain. Mais peut-être pouvons-nous revenir à aujourd’hui… et changer l’histoire ? EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 11:00:00

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr

