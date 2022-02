THÉÂTRE “ONCLE VANIA FAIT LES TROIS HUIT” Treillières Treillières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treillières

THÉÂTRE “ONCLE VANIA FAIT LES TROIS HUIT” Treillières, 4 mars 2022, Treillières. THÉÂTRE “ONCLE VANIA FAIT LES TROIS HUIT” Treillières

2022-03-04 – 2022-03-04

Treillières Loire-Atlantique Treillières Des amateurs répètent “Oncle Vania” de Tchekhov. Tous sont ouvriers dans une même entreprise dont l’existence est menacée par le fonctionnement du monde actuel. Mais les répétitions de théâtre sont aussi la chambre d’écho des bouleversements personnels des personnages avec leurs coups de gueule, leurs fous rires, l’amitié partagée… La Cavale est de retour sur les planches avec une comédie sociale +33 6 84 10 12 71 https://www.theatrelacavale.fr/ Des amateurs répètent “Oncle Vania” de Tchekhov. Tous sont ouvriers dans une même entreprise dont l’existence est menacée par le fonctionnement du monde actuel. Mais les répétitions de théâtre sont aussi la chambre d’écho des bouleversements personnels des personnages avec leurs coups de gueule, leurs fous rires, l’amitié partagée… Treillières

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Treillières Autres Lieu Treillières Adresse Ville Treillières lieuville Treillières Departement Loire-Atlantique

Treillières Treillières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treillieres/

THÉÂTRE “ONCLE VANIA FAIT LES TROIS HUIT” Treillières 2022-03-04 was last modified: by THÉÂTRE “ONCLE VANIA FAIT LES TROIS HUIT” Treillières Treillières 4 mars 2022 Loire-Atlantique Treillières

Treillières Loire-Atlantique