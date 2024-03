Théâtre : « Oncle Vania » d’Anton Tchekhov le jardin des prés salés Pornic, vendredi 31 mai 2024.

Théâtre : « Oncle Vania » d’Anton Tchekhov Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 21h00 le jardin des prés salés 10 € plein tarif , 7 € tarif réduit

Début : 2024-05-31T21:00:00+02:00 – 2024-05-31T23:15:00+02:00

Oncle Vania d’Anton Tchekhov

Serebriakov, un universitaire renommé, marié à une jeune femme, Elena, a choisi de prendre sa retraite dans le domaine familial, loin de tout. L’arrivée du couple rompt l’équilibre de ceux qui travaillaient jusque-là au jour le jour. Faire communauté apparaît vite impossible : à force d’avoir accumulé des frustrations émotionnelles, intellectuelles et sexuelles, les personnages sont rattrapés par leurs démons destructeurs. Alors, tous s’accrochent au moment présent et à l’espoir de la passion pour se sentir vivants, ne fût-ce qu’un instant… Derrière cette ferveur se cachent leurs vies ratées et une insoutenable soif de tendresse.

En cette fin du 19em siècle, le docteur Astrov, écologiste avant l’heure, se révolte déjà de la destruction progressive et continue de la nature, comme faisant écho à notre réalité contemporaine.

Tchékhov, à la fois médecin et dramaturge, excelle à traduire dans une chorégraphie émotionnelle, les tourments de l’âme humaine.

Son théâtre repose sur des situations propres à révéler les sentiments des personnages et leur quête à la fois illusoire et éperdue du bonheur.

le jardin des prés salés 18 rue des Nondales Pornic 44210 Pornic Loire-Atlantique Pays de la Loire 06.18.68.22.12 Le Jardin des prés salés se situe le long du canal de haute perche, en zone humide, sur 4,5 hectares, arboré de chênes centenaires.

Terrain abandonné depuis des décennies, c’est en 2017 que ma compagne et moi avons commencé à le défricher et à l’aménager. Notre souhait était d’en faire un lieu de rencontre et d’échanges, un jardin paysagé en y préservant son caractère naturel et sa biodiversité, et d’y installer également des équidés (poneys, ânes et chevaux).

Jardin en devenir, avec un théâtre de verdure pour y donner des spectacles de théâtre et des concerts musique acoustique.

Le jardin et notre habitation sont autonomes en électricité (hors réseau), grâce à des panneaux solaires. Nous proposons tout au long de l’année des balades à poney, âne, ou cheval.

L’édition 2024 des « Rendez-vous aux jardins » sera pour nous notre deuxième édition. Nous y proposerons des représentations théâtrales, des moments musicaux, des balades à poneys ou à ânes), des animations diverses avec restauration et buvette sur place. L’entrée du jardin sera en entrée libre, seul l’accès aux spectacles et les balades (poney, âne) seront soumis à une billetterie, à tarif modeste. Un parking sera mis en place, à proximité du jardin et un arrêt de bus se trouve dans le bourg du clion sur mer (Pornic), à 500 m.

