Théâtre Oncle Vania d’Anton Tchékhov rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz, vendredi 26 avril 2024.

Tchékhov, à la fois médecin et dramaturge, excelle à traduire dans une chorégraphie émotionnelle, les tourments de l’âme humaine. Son théâtre repose non sur l’histoire, mais sur des situations propres à révéler les sentiments des personnages et leur quête à la fois illusoire et éperdue du bonheur.

Serebriakov, un universitaire renommé, marié à une jeune femme, Elena, a choisi de prendre sa retraite dans le domaine familial, loin de tout. L’arrivée du couple rompt l’équilibre de ceux qui travaillaient jusque-là au jour le jour. Faire communauté apparaît vite impossible à force d’avoir accumulé des frustrations émotionnelles, intellectuelles et sexuelles, les personnages sont rattrapés par leurs démons destructeurs. Alors, tous s’accrochent au moment présent et à l’espoir de la passion pour se sentir vivants, ne fût-ce qu’un instant… Derrière cette ferveur se cachent leurs vies ratées et une insoutenable soif de tendresse. En cette fin du 19em siècle, le docteur Astrov, écologiste avant l’heure, se révolte déjà de la destruction progressive et continue de la nature, comme faisant écho à notre réalité contemporaine.

