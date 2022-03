Théâtre “On purge bébé” Sens, 18 mars 2022, Sens.

Théâtre “On purge bébé” Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2022-03-18 – 2022-03-18 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne

20 24 EUR M. Follavoine, un fabricant de porcelaine, a invité à déjeuner, dans son appartement, un client de marque : Chouilloux, fonctionnaire influent du Ministère des armées qui doit statuer sur l’acquisition par l’Armée française de pots de chambre destinés aux soldats. Il espère emporter le marché, ayant mis au point un système de pots présumés incassables. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a invité également Mme Chouilloux et son amant, Horace Truchet. L’infortune conjugale de Chouilloux est en effet de notoriété publique, seul ce dernier ignore la trahison.

Mais un événement fâcheux va contrarier les plans de Follavoine. Sa femme, Julie, encore en bigoudis et robe de chambre, vient le trouver dans son bureau pour se plaindre des caprices de leur fils Hervé, dit Toto : ce dernier, qui « n’a pas été » ce matin-là, refuse obstinément d’avaler le purgatif qu’on lui destine. Chouilloux arrive sur ces entrefaites et s’efforce de jouer les conciliateurs, lui-même ayant été soigné naguère pour « constipation relâchée »… mais pas du même type. Tout va se liguer contre Follavoine. Deux pots de chambre lancés à titre d’essai dans le couloir pour impressionner son client vont se briser en mille morceaux. Sa femme excédée par l’attitude peu coopérative du visiteur va le traiter publiquement de cocu. L’arrivée intempestive de Mme Chouilloux et de son amant mettra le comble à la confusion. Follavoine, à bout de nerfs, quitte la maison, laissant en affectueux tête-à-tête sa femme et son fils, qui n’a toujours pas pris sa purge.

Mise en scène : Émeline Bayart

Dramaturgie : Violaine Heyraud

Assistant mise en scène : Quentin Amiot

Scénographie et costumes : Charlotte Villermet

Lumières : Joël Fabing

Arrangements musicaux : Manuel Peskine

Construction du décor : Jean Paul Dewynter, Théo Jouffroy

Peinture : Jean Paul Dewynter, Dorothée Dupla

Photographie de la toile et de la Tour Eiffel : Louis Dewynter

Couturière : Sylvie Barra, Stéphanie Mode

Production déléguée : En Votre Compagnie

Coproduction : Théâtre Montansier / Versailles, Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine, En Votre Compagnie, Théâtre de l’Atelier – Avec l’aide de la Région Ile-de-France Avec le soutien de l’Espace Sorano, SPEDIDAM et ADAMI -Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA

Durée : 2h10

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/

M. Follavoine, un fabricant de porcelaine, a invité à déjeuner, dans son appartement, un client de marque : Chouilloux, fonctionnaire influent du Ministère des armées qui doit statuer sur l’acquisition par l’Armée française de pots de chambre destinés aux soldats. Il espère emporter le marché, ayant mis au point un système de pots présumés incassables. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a invité également Mme Chouilloux et son amant, Horace Truchet. L’infortune conjugale de Chouilloux est en effet de notoriété publique, seul ce dernier ignore la trahison.

Mais un événement fâcheux va contrarier les plans de Follavoine. Sa femme, Julie, encore en bigoudis et robe de chambre, vient le trouver dans son bureau pour se plaindre des caprices de leur fils Hervé, dit Toto : ce dernier, qui « n’a pas été » ce matin-là, refuse obstinément d’avaler le purgatif qu’on lui destine. Chouilloux arrive sur ces entrefaites et s’efforce de jouer les conciliateurs, lui-même ayant été soigné naguère pour « constipation relâchée »… mais pas du même type. Tout va se liguer contre Follavoine. Deux pots de chambre lancés à titre d’essai dans le couloir pour impressionner son client vont se briser en mille morceaux. Sa femme excédée par l’attitude peu coopérative du visiteur va le traiter publiquement de cocu. L’arrivée intempestive de Mme Chouilloux et de son amant mettra le comble à la confusion. Follavoine, à bout de nerfs, quitte la maison, laissant en affectueux tête-à-tête sa femme et son fils, qui n’a toujours pas pris sa purge.

Mise en scène : Émeline Bayart

Dramaturgie : Violaine Heyraud

Assistant mise en scène : Quentin Amiot

Scénographie et costumes : Charlotte Villermet

Lumières : Joël Fabing

Arrangements musicaux : Manuel Peskine

Construction du décor : Jean Paul Dewynter, Théo Jouffroy

Peinture : Jean Paul Dewynter, Dorothée Dupla

Photographie de la toile et de la Tour Eiffel : Louis Dewynter

Couturière : Sylvie Barra, Stéphanie Mode

Production déléguée : En Votre Compagnie

Coproduction : Théâtre Montansier / Versailles, Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine, En Votre Compagnie, Théâtre de l’Atelier – Avec l’aide de la Région Ile-de-France Avec le soutien de l’Espace Sorano, SPEDIDAM et ADAMI -Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA

Durée : 2h10

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

dernière mise à jour : 2022-02-09 par