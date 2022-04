Théâtre : “On purge bébé” par la Compagnie du Tonnerre Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Théâtre : “On purge bébé” par la Compagnie du Tonnerre Éguzon-Chantôme, 16 avril 2022, Éguzon-Chantôme. Théâtre : “On purge bébé” par la Compagnie du Tonnerre Éguzon-Chantôme

2022-04-16 – 2022-04-16

Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme Les Enfants du Tonnerre, une compagnie de théâtre cuzionnaise, jouera le célèbre vaudeville de Feydeau “On purge bébé”. Des problèmes de couple, Bébé qui ne veut pas se purger, un rdv professionnel à ne pas rater, 1h de rire en vue! Théâtre : “On purge bébé” par la Compagnie du Tonnerre lesenfantsdutonnerre@hotmail.com +33 6 98 31 73 79 Les Enfants du Tonnerre, une compagnie de théâtre cuzionnaise, jouera le célèbre vaudeville de Feydeau “On purge bébé”. Des problèmes de couple, Bébé qui ne veut pas se purger, un rdv professionnel à ne pas rater, 1h de rire en vue! ©cielesenfantsdutonnerre

Éguzon-Chantôme

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme, Indre Autres Lieu Éguzon-Chantôme Adresse Ville Éguzon-Chantôme lieuville Éguzon-Chantôme Departement Indre

Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguzon-chantome/

Théâtre : “On purge bébé” par la Compagnie du Tonnerre Éguzon-Chantôme 2022-04-16 was last modified: by Théâtre : “On purge bébé” par la Compagnie du Tonnerre Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 16 avril 2022 Éguzon-Chantôme Indre

Éguzon-Chantôme Indre