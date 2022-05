Théâtre “On purge bébé” par la Cie Les Enfants du Tonnerre”

2022-05-28 – 2022-05-28 Il est bientôt midi. Mr Follavoine, fabricant de porcelaine, a invité à déjeuner Mr Chouilloux dans l’espoir de signer avec lui une très grosse vente de pots de chambre.

Mme Follavoine n’est toujours pas habillée, elle traîne dans la maison avec ses bigoudis et ses bas sur les chevilles. Elle est très embêtée car son fils, qui a huit ans, est constipé et refuse de prendre sa purgation.

Mr Follavoine va-t-il tout de même réussir sa vente ?

Ce classique de Feydeau rassemble tous les ingrédients d'une bonne comédie : du rythme, des engueulades, des sourires forcés, des mensonges et… un couple !

©lesenfantsdutonnerre

