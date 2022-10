Théâtre : On peut plaire presqu’à tout le monde

2022-11-26 – 2022-11-26 Compagnie : Les Nez Bulleuses Clowns de théâtre en improvisation : Mélilo, Coquelicot, Plume et Miss-Mâche partent en « rapportage ». Elles « tournebullent » en solo, duo, trio, « quatro », selon leur humeur, en démesure ou en catimini. Les sujets sont… dernière mise à jour : 2022-10-19 par

