Théâtre – On ne fait pas d’Hamlet sans casser des oeufs Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: 29750

Loctudy

Théâtre – On ne fait pas d’Hamlet sans casser des oeufs Loctudy, 15 octobre 2022, Loctudy. Théâtre – On ne fait pas d’Hamlet sans casser des oeufs Rue de Glévian Centre Culturel Loctudy

2022-10-15 20:00:00 – 2022-10-16 Rue de Glévian Centre Culturel

Loctudy 29750 La troupe du Lac présente une comédie de Caroline Filespa “On ne fait pas d’Hamlet sans casser des oeufs”. Mise en scène de Céline Poli. La troupe du Lac présente une comédie de Caroline Filespa “On ne fait pas d’Hamlet sans casser des oeufs”. Mise en scène de Céline Poli. Rue de Glévian Centre Culturel Loctudy

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 29750, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Rue de Glévian Centre Culturel Ville Loctudy lieuville Rue de Glévian Centre Culturel Loctudy Departement 29750

Loctudy Loctudy 29750 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Théâtre – On ne fait pas d’Hamlet sans casser des oeufs Loctudy 2022-10-15 was last modified: by Théâtre – On ne fait pas d’Hamlet sans casser des oeufs Loctudy Loctudy 15 octobre 2022 29750 Loctudy

Loctudy 29750